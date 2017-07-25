Шахтеры "ArcelorMittal Кривой Рог" намерены бастовать в среду

Работники шахтоуправления по подземной добыче руды горного департамента Криворожского горно-металлургического комбината "ArcelorMittal Кривой Рог" намерены 26 июля начать забастовку, требуя повышения зарплаты, администрация предприятия считает акцию шахтеров незаконной.

Как сообщается в пресс-релизе "ArcelorMittal Кривой Рог", в ходе организации забастовки нарушено действующее законодательство.

При этом пресс-служба подчеркивает, что администрация меткомбината с уважением относится к праву работников предприятия на публичное высказывание своей точки зрения.

"Руководство ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" рассмотрело сообщение о забастовке работников шахтоуправления по подземной добыче руды (на правах шахт) горного департамента ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", запланированной на 26 июля 2017 года. Администрация предприятия считает, что забастовка, о которой она поставлена в известность, является незаконной, поскольку в ходе ее организации нарушены нормы действующего законодательства, регулирующие порядок решения коллективных трудовых споров, в частности, ст. 22 закона "О порядке решения коллективных трудовых споров (конфликтов)", - констатируется в пресс-релизе.

При этом в документе отмечается, что "по адресу предприятия не было предоставлено решение относительно проведения забастовки, поэтому невозможно оценить ее соответствие порядку принятия, предусмотренному нормами действующего законодательства. Кроме того, в данный момент не завершены примирительные процедуры, которые являются обязательным этапом, предшествующим решению наемных работников об объявлении и проведении забастовки".

Администрация "ArcelorMittal Кривой Рог" также указывает, что была несвоевременно поставлена в известность о планировании забастовки - только за 8 дней до ее начала вместо 15 дней, предусмотренных законодательством в случае проведения забастовки на непрерывно действующем производстве. Остановка работы в структурном подразделении горного департамента, учитывая специфику деятельности предприятия, может привести к остановке производственной деятельности предприятия в целом. При этом созданный энергетический дисбаланс предприятия может повлечь полномасштабную техногенную аварию, которая в свою очередь создаст угрозу жизни и здоровью жителям города и региона.

"С целью предотвращения негативных последствий неправомерного решения лиц, которые сообщили об организации незаконной забастовки, ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" сейчас использует все предусмотреные законодательством Украины правовые механизмы для защиты интересов предприятия и трудового коллектива, члены которого могут быть введены в заблуждение лицами, намеревающимися провести незаконное мероприятие", - говорится в пресс-релизе.

"ArcelorMittal Кривой Рог" подчеркивает, что продолжает действовать в правовом поле, не нарушая нормы труда для своих работников и требования трудового законодательства Украины. Позиция администрации ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" основывается на том, что несмотря на непростую экономическую ситуацию в металлургической отрасли и в стране, предприятие всегда добросовестно выполняло и продолжает выполнять обязательства перед своими работниками, местным сообществом и государством, постоянно осуществляет выплаты налоговых платежей в местные и государственный бюджеты, инвестирует в охрану труда, повышает уровень зарплаты.

ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" продолжает работу, направленную на изменение системы оплаты труда и внедрение новой грейдовой системы оплаты труда, которая объективно будет учитывать интересы всех работников предприятия. С 1 мая 2017 г. состоялось повышение зарплаты рабочих предприятия до 70%. В данный момент средняя зарплата в ПАО составляет 11,128 тыс. грн. По этому показателю предприятие занимает второе место в Украине после металлургического комбината "Запорожсталь".

"ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" подтверждает свое намерение и в дальнейшем выполнять все взятые на себя обязательства перед работниками, а также продолжать открытый и конструктивный диалог с профсоюзными организациями. Компания призывает своих работников, а также лиц, осуществляющих представительство членов трудового коллектива, воздержаться от организации незаконных акций и от участия в таких мероприятиях", - резюмируется в заявлении.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".