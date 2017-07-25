Крупнейший нефтяной терминал США оценивает перспективы экспорта нефти

Луизианский шельфовый нефтяной терминал лидирует по объемам импорта нефти в США, но в настоящее время его оператор LOOP LLC обсуждает с нефтяными и судоходными компаниями перспективы нефтяного экспорта начиная с 2018 года, сообщает агентство Bloomberg.

Бум нефтедобычи в США и Канаде снизил потребности НПЗ Северной Америки в импорте нефти и, соответственно, загрузку ведущих портов, которые теперь ищут новые источники дохода.

Луизианский терминал в силу глубоководного размещения является единственным портом на побережье Мексиканского залива, способным принять полностью груженый супертанкер (около 2 млн баррелей нефти). Возможность транспортировки нефти в Азию и Европу на самых больших судах позволит компаниям заметно снизить затраты.

"Такое логистическое решение очень рационально, поскольку оно повысит эффективность грузоперевозок", - считает директор Morningstar Inc. в области исследований сырьевого сектора и ТЭК Сэнди Филден.

Последние 30 лет LOOP разгружает нефтяные танкеры (преимущественно из Нигерии и Саудовской Аравии) на луизианском терминале в 30 км от берега, а затем закачивает нефть в подземные пустоты под терминалом Кловелли. Однако после отмены запрета на экспорт нефти из США в конце 2015 года компания заинтересовалась экспортными возможностями.

В настоящее время экспортеры грузят американскую нефть на суда меньшего размера в таких техасских портах, как Хьюстон или Корпус-Кристи, а затем перекачивают ее на сверхбольшие танкеры класса VLCC (Very Large Crude Carriers), ожидающие вдали от берега. Такой процесс требует больше времени и обходится дороже. В конце мая Корпус-Кристи, который в этом году стал крупнейшим экспортным терминалом США, принял первый в своей истории супертанкер VLCC, но полупустой, так как глубина воды у порта недостаточна для судна такого класса с полным грузом.

Рост добычи нефти в США до более чем 9 млн баррелей в сутки привел и к увеличению экспорта нефти. К тому же основной объем нефти, добываемой в США, не подходит для использования на американских НПЗ. Сейчас Штаты поставляют за рубеж больше нефти, чем такие члены ОПЕК, как Габон, Катар, Ливия или Эквадор. По оценкам McQuilling Partners Inc., перевозки нефти из США в Азию на судах класса VLCC вырастут в 52 раза в текущем году.

Погрузочные мощности LOOP, как ожидается, обеспечат экспорт еще 300 тыс. баррелей нефти в сутки из США.