Цена продажи э/э в ОРЭ во второй декаде июля почти не изменилась

Средняя цена продажи электроэнергии в оптовый рынок (ОРЭ) ее производителями во второй декаде июля 2017 года снизилась на 0,1% по сравнению с первой декадой – до 992,31 с 993,06 грн/МВт-ч, свидетельствуют данные ГП "Энергорынок".

По его данным, средняя цена продажи ГК ТЭС за 11-20 июля составила 1447,36 грн/МВт-ч (-12,6% к 1-10 июля), "Энергоатома" – 482,96 грн/МВт-ч (+0,05%), ГЭС – 1078,42 грн/МВт-ч (-5,1%), ТЭЦ и др. – 1993,53 грн/МВт-ч (+0,4%),"зеленый тариф" (СЭС, ВЭС, малые ГЭС, биомасса) – 5673,91 грн/МВт-ч (+1%).

Доля НАЭК "Энергоатом" в общей структуре отпуска электроэнергии в ОРЭ за 11-20 июля составила 55,17% по сравнению с 61,58% в первой декаде июля, доля ГК ТЭС –34,45% (28,02%), ТЭЦ и других станций – 3,95% (4,2%), ГЭС – 4,7% (4,46%) "зеленых" – 1,73% (1,74%).

Цена покупки электроэнергии в ОРЭ за указанный период для поставщиков по регулируемому тарифу (ПРТ) снизилась на 0,1% – с 1079,46 до 1078,65 грн/МВт-ч, для поставщиков по нерегулируемому тарифу (ПНТ) – на 0,5%, с 1346,35 до 1340,23 грн/МВт-ч.

Доля ПРТ в общем объеме продажи э/э с ОРЭ за вторую декаду июля составила 87,46% (2 млрд 770,478 млн МВт-ч), ПНТ – 12,54% (397,397 млн кВт-ч).

Как сообщалось, средняя цена продажи электроэнергии в оптовый рынок (ОРЭ) производителями в прошлом году (декабрь 2015 к декабрю 2016) возросла на 35,8% – с 741,1 до 1006,13 грн/МВт-ч. В частности, средняя цена продажи ГК ТЭС в декабре-2016 составила 1669,80 грн/МВт-ч (+70,7% к декабрю-2015), "Энергоатома" – 512,62 грн/МВт-ч (+20,5%), ГЭС – 696,9 грн/МВт-ч (-16,7%), ТЭЦ и др. – 1548,82 грн/МВт-ч (-6,5%),"зеленый тариф" (СЭС, ВЭС, малые ГЭС, биомасса) – 4001,84 грн/МВт-ч (+19,4%).