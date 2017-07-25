В июне на ТЭС и ТЭЦ Украины отгружено 313 тыс. тонн угля из РФ, 45 тыс. тонн – из ЮАР

На тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины в январе-июне 2017 года отгружено 1 млн 354,8 тыс. тонн импортированного угля, в т. ч. в июне отгрузка угля из РФ составила 313,4 тыс. тонн, из ЮАР – 44,6 тыс. тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности, за шесть месяцев этого года из РФ на украинские электростанции поступило 1 млн 90,9 тыс. тонн угля, из ЮАР – 145,1 тыс. тонн, из Польши – 118,9 тыс. тонн.

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ в течение июня 2017 года возросли на 2% (на 51,4 тыс. тонн) и к 1 июля составили 2 млн 643,3 тыс. тонн. В том числе к 1 июля-2017 запасы углей Г+Д составили 1 млн 874,4 тыс. тонн (2 млн 41,4 тыс. тонн – к 1 июня-2017), АШ+Т – 768,9 тыс. тонн (550,4 тыс. тонн – к 1 июня-2017).

Поступление угля в июне-2017 на ТЭС и ТЭЦ Украины составило 1,736 млн тонн (в мае-2017 – 1 млн 927,8 тыс. тонн), расход – 1 млн 684,6 тыс. тонн (в мае-2017 – 1 млн 343,4 тыс. тонн).

Запасы топочного мазута на складах электростанций за июнь увеличились на 11,7% (на 7,3 тыс. тонн) – до 69,5 тыс. тонн.

Запасы угля на складах электростанций к 1 июля 2017 года оказались на 63,4% больше, чем на аналогичную дату прошлого года (1 млн 617,2 тыс. тонн), тогда как мазута – меньше на 38,2% (на 1 июля-2016 – 112,5 тыс. тонн).

Потребление природного газа электростанциями в июне 2017 года составило 108,3 млн куб. м против 142,2 млн куб. м в мае 2017 года и 94,1 млн куб. м – в июне 2016 года.

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом – до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д – 18 млн 514,6 тыс. тонн. Потребление мазута ТЭС и ТЭЦ в 2016 году составило 640,48 тыс. тонн, газа – 3 млрд 985,5 млн куб. м.

Последняя редакция прогнозного баланса на 2017 год предполагает потребление угля на уровне 26 млн 258,7 тыс. тонн, что на 16,2% (на 5 млн 79,9 тыс. тонн) меньше, чем в 2016 году. В том числе потребление угля антрацитовой группы должно снизиться на 44,8% (на 5 млн 748,2 тыс. тонн) – до 7 млн 75,9 тыс. тонн, тогда как газовой группы – возрасти на 3,6% (на 668,1 тыс. тонн), до 19 млн 182,7 тыс. тонн.