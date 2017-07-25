СЕТАМ подписал договор о реализации активов ПриватБанка

Государственное предприятие (ГП) "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) подписало официальный договор с ПАО КБ "ПриватБанк" (Киев) о реализации его активов на электронных аукционах, сообщается в пресс-релизе СЕТАМ.

"Мы официально выиграли тендер на продажу активов и подписали соответствующий договор. Теперь ожидаем списки активов для выставления их на нашей площадке", – цитируется в сообщении генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Как ранее сообщал В.Вишнев, в рамках сотрудничества СЕТАМ и ПриватБанка планируется выставить на продажу около 2 тыс. объектов, в числе которых - горнолыжный курорт "Буковель" в с.Поляница (Ивано-Франковская обл.), тренировочная база и стадион футбольного клуба "Днепр", а также несколько крупных бизнес-центров, в частности, в Днепре.

Подобное сотрудничество СЕТАМ ведет с Ощадбанком, Укргазбанком, Укрэксимбанком, ожидается также привлечение ВТБ Банка.

СЕТАМ заработала в экспериментальном режиме с 1 мая 2014 года в некоторых областях, с августа того же года эксперимент был расширен на территорию всей Украины. Распоряжением №212-р от 11 марта 2015 года Кабинет министров по результатам эксперимента ввел продажу арестованного имущества на электронных торгах на постоянной основе по всей территории страны.

Главной целью ГП "СЕТАМ" является реализация госполитики в сфере организации принудительного исполнения решений судов и других органов или должностных лиц.

С начала администрирования системы ГП "СЕТАМ" в ней было реализовано 19 тыс. лотов общей стоимостью 2,96 млрд грн, средний рост стартовой цены лотов составил 10%. Количество лотов, реализованных с приростом цены - 55%.

Как сообщал В.Вишнев, в первом квартале 2017 года объем реализованного СЕТАМ имущества вырос в 1,7 раза по сравнению с первым кварталом 2016 года - до 386 млн грн, а количество проданных лотов - в 1,8 раза, до 3,762 тыс.

Согласно прогнозам министра юстиции Украины Павла Петренко, СЕТАМ по результатам 2017 года может удвоить показатель реализации имущества по сравнению с 2016 годом, увеличив его до 4 млрд грн.