"Укргазвыдобування" объявило тендер по привлечению инвесторов для восстановления более 1,9 тыс. ликвидированных скважин

ПАО "Укргазвыдобування" объявило через электронную систему ProZorro тендер по привлечению инвесторов для проведения работ по восстановлению добычи углеводородов с более 1,9 тыс. ликвидированных скважин компании.

Согласно условиям тендера, весь добываемый из восстановленных скважин газ и сами скважины будут находиться в собственности "Укргазвыдобування", а инвестор будет получать фиксированную плату за каждую тысячу куб. м. поднятого газа. Планируется использовать принципы соглашений PEC (production enhancement contract).

"Укргазвыдобування" уже имеет негативный опыт работы по совместной деятельности, когда мошенническими методами выводили одни из лучших действующих скважин, от которых прибыль получало не государство, а частные компании. С предложенными на тендер скважинами такого не произойдет", - цитирует пресс-служба главу "Укргазвыдобування" Олега Прохоренко.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.