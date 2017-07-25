Гройсман ожидает от Мининфраструктуры стратегии развития транспорта

Премьер-министр Владимир Гройсман констатирует отсутствие комплексной стратегии развития транспортной отрасли в Украине и ожидает от Министерства инфраструктуры проект такого документа.

"В сфере Мининфраструктуры особенно ситуация не отличается: железная дорога, порты, авиаперевозки – по всем этим направлениям, к большому сожалению, нет какого-либо стратегического видения. Мининфраструктуры нужно предложить стратегию развития: куда мы идем, что хотим сделать с аэропортов, как будет развивать речной транспорт…", – сказал он в интервью "5 каналу", отвечая на вопрос о конфликте между министром Владимиром Омеляном и главой "Укрзализныци" Войцехом Балчуном.

В качестве примера премьер привел ситуацию с региональными аэропортами, которые находятся "один на один" с рынком.

""Сегодня аэропорт "Херсон" – он "один на один", но мы должны его поддержать, нарисовать конструкцию, каким образом будем развивать "Борисполь"-хаб, Киев-аэропорт "Жуляны", "Гостомель", который может быть базовым аэропортом для лоу-костов, как мы будем развивать аэропорты "Львов", "Харьков", "Днепр", "Винница","Одесса" и т. д.", – пояснил В.Гройсман.

Он отметил, что стратегия должна предусматривать взаимодополняемость всех видов транспорта, в том числе для пассажиров.

Относительно обвинения в коррупции в адрес "Укразализныци" премьер сказал, что все подобные обращения к нему он сразу направляет в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"Там должна быть оценка. Я ожидаю, что кандалы будут на руках всех акционеров, независимо от того, где они работают", – сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что ожидает от всех руководителей отрасли результата и будет помогать Мининфраструктуры с тем, чтобы "они наконец-то вышли на какую-то эффективность".