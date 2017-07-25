ЕБРР может в октябре выделить "Укрзализныци" до $150 млн на закупку полувагонов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в октябре 2017 года может предоставить ПАО "Укрзализныця" кредит в размере до $150 млн для приобретения полувагонов.

Согласно сообщению банка, такое решение может быть принято 18 октября, тогда как ранее датой его принятия было определено 20 сентября 2017 года.

ЕБРР отмечает, что общая стоимость проекта оценивается в размере до $240,7 млн, который, как ожидается, будет софинансироваться за счет собственных взносов компании и грантового финансирования заданий по техническому сотрудничеству.

Проект является неотъемлемой частью многоэтапной программы обновления подвижного состава парка "Укрзализныци", в рамках которой ПАО определило необходимость приобретения около 24 тыс. полувагонов и в настоящее время ищет поддержки банка для частичного финансирования начального этапа программы, что предполагает покупку до 6,5 тыс. полувагонов.

Ранее предполагалось, что тендер по закупке указанных полувагонов начнется в третьем квартале 2017 года.

Еще в январе 2017 года глава "Укрзализныци" Войцех Балчун сообщал, что во втором квартале 2017 года "Укрзализныця" была намерена завершить переговоры с ЕБРР о кредите на $150 млн на покупку полувагонов.