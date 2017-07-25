Three Square первой среди компаний США начнет чипирование сотрудников

Three Square Market станет первой компанией США, которая будет вживлять микрочипы сотрудникам под кожу, заявил гендиректор компании Тодд Уэстби в интервью CNBC.

Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) США одобрило подобное использование микросхем еще в 2004 году, однако до сих пор они не применялись на территории страны. По словам Т.Уэстби, шведский партнер Three Square - BioHax International - уже применяет эту технологию, чипы были вшиты примерно 150 сотрудникам шведского инкубатора стартапов Epicenter.

Для вживления чипа размером с зернышко риса требуется "практически безболезненный" укол в складку кожи между большим и указательным пальцами руки, утверждает Т.Уэстби. Стоимость в расчете на каждого сотрудника составляет около $300.

Как говорит CEO, оставленный дома пропуск или забытый пароль больше не будут проблемой для работников Three Square. Можно не брать на работу и бумажник - в кафетерии компании сотрудников накормят при предъявлении чипа.

Three Square, разрабатывающая технологии работы комнат отдыха и торговых автоматов, рассчитывает, что в ближайшие время более 50 сотрудников добровольно пройдут процедуру чипирования. Т.Уэстби пообещал, что и ему самому, и членам его семьи также будут вживлены микросхемы.

Он подчеркнул, что нет никакого способа отследить перемещения сотрудников, поскольку чип идентифицируется лишь на расстоянии, не превышающем 15 см от считывающего устройства. Кроме того, "вероятность взлома - абсолютно нулевая, устройство безопасно и надежно", сказал топ-менеджер.