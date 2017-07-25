Минсоцполитики: на учете находится 1,58 млн переселенцев из Крыма и Донбасса

По состоянию на 24 июля 2017 года на учете в Украине стоят 1 млн 580 тыс. 646 переселенцев, или 1 млн 270 тыс. 372 семьи из Донбасса и Крыма, сообщает Министерство социальной политики Украины со ссылкой на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

"По состоянию на 24 июля 2017 года получателям помощи профинансировано 1 654 700 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на 19 июня на учете стояли 1 млн 586 тыс. 709 вынужденных переселенцев, или 1 млн 276 тыс. 743 семей из Крыма и Донбасса, а с июля 2016 года этот показатель уменьшился на 200 тыс.

По данным Минсоцполитики, это связано как с возвращением людей на места своего постоянного проживания, в результате чего они теряют статус переселенца, так и с работой, проводимой управлениями соцзащиты населения по упорядочению учета.