Успех приватизации энергокомпаний Украины будет ограничен несколькими объектами – инвестэксперты

Успех биржевых аукционов по продаже блокирующих пакетов акций (25%) восьми энергоснабжающих компаний (облэнерго) и энергогенерирующих компаний может быть ограничен лишь некоторыми объектами, полагают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" инвестиционные эксперты.

"Вряд ли за выставленные на продажу объекты будут бороться иностранные инвесторы, не аффилированные с текущими мажоритарными акционерами", - считает управляющий директор инвестиционной группы "Универ" Алексей Сухоруков.

"Три недели до аукциона - слишком короткий срок для иностранцев, чтобы принять решение, завести в Украине деньги и конвертировать их в национальную валюту. Аукционы будут проводиться по старой процедуре, за многие годы "отшлифованной" и оптимизированной под украинского покупателя", - объяснил он свое предположение.

Исходя из этого, А.Сухоруков считает наиболее вероятными претендентами на продажу блок-пакеты компаний, которые уже состоят в холдинге.

Руководитель аналитического отдела инвесткомпании "Конкорд Капитал" Александр Паращий уточнил, что из восьми выставленных на аукцион компаний пять полностью контролируются энергохолдингом "ДТЭК". В то же время интерес холдинга к выкупу дополнительных акций предсказать сложно.

"С одной стороны, стартовые цены на все подконтрольные ДТЭК компании выглядят довольно низкими. С другой - эти миноритарные пакеты ДТЭКу не нужны, так как они ничего для него не меняют. К тому же в холдинге огромные задолженности перед кредиторами, из-за чего ему пришлось провести реструктуризацию обязательств", – прокомментировал эксперт.

Для третьих сторон, продолжил он, возможно, будут интересны пакеты акций "ДТЭК Днипрооблэнерго", "Киевэнерго" и "Суммыоблэнерго", поскольку их стоимость может вырасти в результате ожидаемого внедрения стимулирующего (RAB) регулирования. В то же время у последней компании запутанная ситуация с нынешними владельцами, что может существенно снизить ее стоимость.

Пакеты акций "ДТЭК Захидэнерго" и "ДТЭК Днипроэнерго", по мнению А.Паращия, вряд ли имеют какую-либо ценность для кого-либо, кроме ДТЭК, поскольку эти компании фактически являются "оболочками" - их электростанции прямо подчиняются энергогенерирующему подразделению холдинга. "Донецкоблэнерго" и "Донбассэнерго" также сложно назвать привлекательными активами, исходя их расположения. К тому же первая обременена существенной долговой нагрузкой, а вторая потеряла контроль над своим крупнейшим активом, расположенным на оккупированной территории.

Эксперт считает наиболее вероятным кандидатом на успешную приватизацию "Одессаоблэнерго".

"Очевидным претендентом на покупку миноритарного пакета является холдинг VS Energy, которому принадлежит свыше 60% акций компании. Единственное, что может сдержать ключевых собственников компании - это риск санкций против них: в отношении Александра Бабакова действуют санкции США и, вероятно, ЕС. В то же время Украина против него каких-либо санкций не вводила, поэтому получается, что пока никаких ограничений у VS Energy на покупку пакета акций нет", - прокомментировал А.Паращий.

Возвращаясь к компаниям, подконтрольным энергохолдингу "ДТЭК", старший аналитик инвесткомпании "Драгон Капитал" Денис Саква отметил, что интерес к ним сторонних покупателей будет слабым ввиду предполагаемого ограниченного влияния на деятельность таких компаний.

"Сторонний покупатель может претендовать на место в наблюдательном совете, блокировать значительные изменения в устав, но на этом его влияние ограничивается. При желании холдинг может выводить всю прибыль на третьих лиц, таким образом избегая выплаты дивидендов", - объяснил эксперт.

Для ДТЭК приобретение новых пакетов позволит избавиться от государства как одного из "беспокойных" собственников. В то же время энергохолдингу особо некуда торопиться и он может играть на понижение первоначальной стоимости пакетов, добавил Д.Саква.

Управляющий партнер инвесткомпании "Капитал Таймс" Эрик Найман в целом полагает, что заранее сложно предсказать успех аукционов.

"Время для масштабной приватизации, с точки зрения цены, - не самое удачное: украинские активы только сейчас прекратили дешеветь. В то же время приватизация является одним из требований МВФ. Кроме того, с точки зрения повышения инвестиционной привлекательности страны, наполнения госбюджета для проведения реформ и повышения эффективности экономики за счет сокращения доли государственного участия - для всего этого массовую приватизацию никогда не поздно начать", - сказал он.