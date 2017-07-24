Экономика

18:26 24.07.2017

Генштаб ВСУ разрешил мобильным операторам запустить 3G в Житомире и Бердичеве

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины согласовал использование операторами мобильной связи базовых станций 3G в Житомире и Бердичеве, сообщает Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР).

"Сегодня мы получили согласование Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на использование базовых станций 3G в Житомире. Во вторник мы планируем подготовить и выдать мобильным операторам соответствующие разрешения. Думаю, что уже со среды жители Житомира смогут воспользоваться 3G", - отметил в комментарии информагентству "Интерфакс-Украина" исполнительный директор УГЦР Вадим Гулько.

Он добавил, что Генштаб ВСУ также согласовал использование технологии 3G в Бердичеве. В.Гулько подчеркнул, что "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell подали заявки на внедрение 3G в этом городе.

В "большой тройке" мобильных операторов - "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell агентству "Интерфакс-Украина" отметили, что связь 3G в Житомире будет запущена в ближайшее время после получения необходимых разрешений.

Как сообщалось, до сегодня Житомир оставался последним областным центром, в котором не была запущена 3G-сеть украинских мобильных операторов. Запуск в этом городе сетей в стандарте UMTS возможен только после проведения Генштабом ВСУ соответствующей конверсии частот.

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