Экономика

18:20 24.07.2017

Страны ЕС сэкономили почти 1 трлн евро за 9 лет благодаря политике ЕЦБ

Государства Европейского союза сэкономили почти 1 трлн евро за последние девять лет благодаря политике низких процентных ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ), говорится в отчете Бундесбанка.

Наибольшую выгоду от такой денежно-кредитной политики, позволяющей платить меньше за обслуживание госдолга, получила Италия. В 2008-2016 годах страна сэкономила сумму, равную 10,5% ВВП за прошлый год. Практически такие же показатели были отмечены у Нидерландов, Франции, Австрии и Бельгии.

Чуть более низкий размер экономии у Германии - 7,5% ВВП по итогам 2016 года, отмечает Deutsche Welle.

"Продолжающаяся политика низких процентных ставок и в будущем сыграет позитивную роль в государственных финансах", - отметили эксперты ЦБ ФРГ.

Вместе с тем они советуют правительствам готовиться к изменениям ДКП в сторону ужесточения и к повышению ставок.

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Интерфакс-Украина
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