Экономика

18:12 24.07.2017

ПриватБанк в I кв. увеличил чистую прибыль в 3,5 раза

ПриватБанк в январе-марте 2017 года увеличил чистую прибыль в 3,52 раза – до 744 млн грн, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чистый процентный доход банка возрос на 22% - до 959 млн грн. После отчисления 2,337 млрд грн в резервы под обесценивание кредитов чистый процентный убыток банка составил 1,378 млрд грн против 574 млн грн чистого процентного дохода в первом квартале 2016 года.

Чистый комиссионный доход банка возрос на 37,8% - до 2,058 млрд грн.

Помимо этого, банк получил 1,377 млрд грн дохода в результате операций с ценными бумагами (в январе-марте 2016 года – 909 млн грн), 480 млн грн дохода от операций с иностранной валютой (в январе-марте 2016 года 161 млн грн убытка) и 294 млн грн дохода от переоценки иностранной валюты (в январе-марте 2016 года 580 млн грн убытка).

Административные расходы банка в отчетном периоде возросли на 3,6% - до 2,143 млрд грн.

Активы банка за первые три месяца сократились на 9,3% и составили 224,19 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов - на 5,1% - до 45,802 млрд грн.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими их которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

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