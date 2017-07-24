Депутат обращает внимание на разницу оценки ФГИ стоимости облэнерго для продажи акций и для нужд RAB-регулирования

Член комитета Верховной Рады по ТЭК Лев Пидлесецкий обращает внимание на разницу оценки Фондом государственного имущества (ФГИ) стоимости облэнерго для продаж акций и для перехода на стимулирующее тарифообразование (RAB-регулирование).

"Остатки" облэнерго реально нужно продавать. Только есть один нюанс – оценка и стоимость продажи. НКРЭКУ сделала оценку облэнерго с целью внедрения так называемого RAB-регулирования (возврат вложений собственникам). Там "Днипрооблэнерго" оценено примерно в 12 млрд грн! А здесь (в рамках приватизации блокпакета акций этой компании – ИФ) хотят продать где-то за 750 млн грн. Где же правда?", - пишет он на своей Facebook-странице.

Как сообщалось, ранее блокпакеты акций облэнерго планировалось выставить на приватизацию после введения RAB-регулирования для этих компаний.

Однако, ФГИ объявил о начале биржевых аукционов по продаже акций 8 энергокомпаний 24 июля, так и не дождавшись введения стимулирующей системы тарифообразования.