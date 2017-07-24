ЕБРР выделит $5 млн "Днепровской агропромышленной группе" на энергосберегающий проект

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит производителю куриного мяса "Днепровская агропромышленная группа" кредит в размере $5 млн, сообщил на своей странице в соцсети Facebook старший советник банка Антон Усов.

По его словам, средства будут предоставлены на строительство бойлера на биомассе, который позволит повысить операционные и экологические показатели компании.

Паровой бойлер на биомассе мощностью 12 т/час даст возможность сократить потребление воды на 60%, природного газа – в пять раз. После введения в эксплуатацию бойлер обеспечит сокращение выбросов CO2 на 9,300 тыс. тонн в год.

Кредит будет сопровождаться стимулирующим грантом в размере $850 тыс., который будет предоставлен в рамках программы ЕБРР "Центр финансирования и передачи технологий смягчения климатических изменений" (ФИНТЕК), созданной с целью передачи технологий в сфере смягчения климатических изменений и адаптации к ним.