Акционеры Экспресс-Банка и Индустриалбанка в августе рассмотрят вопрос о слиянии

Индустриалбанк (Запорожье) и Экспресс-Банк (Киев) намерены объединиться.

Как сообщили банки в прессе, акционеры финучреждений на общих собраниях 1 августа рассмотрят вопрос о реорганизации Экспресс-Банка путем его присоединения к Индустриалбанку. В частности, акционеры рассмотрят вопросы относительно плана и сроков реорганизации, создания комиссии по реорганизации и определения состава правления Индустриалбанка как банка-правопреемника после завершения процедуры реорганизации.

Как сообщалось, в феврале текущего года председатель правления Индустриалбанка Михаил Букреев сообщил о планах по объединению Индустриалбанка и Экспресс-Банка.

"Индустриалбанк и Экспресс-Банк будут объединяться. Для нас этот шаг абсолютно осознанный. Как уже было отмечено, непозволительная роскошь - владеть двумя банками одному акционеру", - сказал он.

Индустриалбанк основан в 1990 году.

По данным Нацбанка Украины, на 10 апреля 2017 года крупнейшим акционерами банка являлись Роза Дворецкая (Израиль) (прямое и опосредованное участие 65,5341%), Александр Дмитренко (опосредованное участие 8,3469%), Александр Рабцун (прямое и опосредованное участие 7,544%), Артур Абдинов (прямое и опосредованное участие 5,7628%), Кабинет министров (опосредованное участие 5,033%, через НАК "Нафтогаз Украины"), Игорь Дворецкий (прямое участие 3,9786%), Елена Ланда (прямое участие 3,7736%).

Экспресс-банк основан в 1994 году.

По состоянию на 1 января 2017 года его крупнейшим акционером являлась Р.Дворецкая, которая опосредованно владеет 80,0302% акций банка. Министерство инфраструктуры опосредованно через госпредприятия владеет 18,336% банка.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов Индустриалбанк (2,794 млрд грн) занимал 34-е место,Экспресс-Банк (1,328 млрд грн) - 46-е место среди 90 действовавших в стране банков.