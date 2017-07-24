Правоохранители проводят обыски на 41 спиртзаводе

Государственная фискальная служба (ГФС) заявляет о проведении обысков на 41 спиртзаводе с целью прекращения незаконной деятельности в сфере производства и реализации подакцизной продукции.

"Начали масштабное наступление на теневой рынок спирта. Именно сейчас на 41 спиртзаводе продолжаются обыски", - сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, спецоперация, которую налоговая милиция проводит под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры, направленная на прекращение противоправной деятельности в сфере незаконного производства и реализации подакцизной продукции.

"Левый" спирт производится из неучтенного сырья, продается за наличные. Существование такого теневого рынка в спиртовой отрасли приводит к миллиардным потерям государственного бюджета и несет серьезные риски для здоровья населения через некачественную продукцию, которую из него изготавливают", - отметил С.Билан.

Он уточнил, что в спецоперации задействованы 430 работников налоговой милиции.