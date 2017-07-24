Более половины стран ЕС не соблюдают директиву о создании реестра бенефициарных владельцев

Брюссель упрекает правительства отдельных стран Европейского союза в несоблюдении правил, которые призваны усложнить финансирование террористических организаций и отмывание денег, полученных преступным путем.

В частности, 17 из 28 государств ЕС до сих пор не создали реестры бенефициарных собственников, равным образом доступные для всех стран блока, хотя на это было выделено больше двух лет, заявила член Еврокомиссии по юстиции Вера Юрова в интервью Financial Times.

Четвертая директива Еврокомиссии (ЕК) о борьбе с отмыванием денег вступила в силу с 26 июня. Европол и другие органы ЕС утверждают, что ее нормы мешают скрывать активы за сложными корпоративными структурами и упрощают властям отслеживание подозрительных транзакций, в том числе трансграничных. Также директива повышает ответственность банков, юристов и бухгалтеров в оценке рисков.

На прошлой неделе В.Юрова направила письма госорганам 14 стран, которые вообще не внесли эту директиву в национальное законодательство. Еще три страны получили предупреждения в связи с неполной реализацией мер. Такие письма - первый этап юридической процедуры, которая может привести государства, не соблюдающие законодательство ЕС, в Европейский суд.

По словам В.Юровой, своевременно требования 4-й директивы выполнили лишь 11 стран: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Словения, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция. Она заявила, что подход к исполнению новых правил в других государствах ЕС является неприемлемым, поскольку на данный момент борьба с незаконным финансированием является одним из приоритетов ЕС.

"Директива дает нам намного больше возможностей. Она создает меры защиты в отношении финансовых потоков из сторонних государств с высокой степенью риска, она работает с такими современными рисками, как платежи по предоплаченным картам и операции в виртуальных валютах", - сказала член ЕК.

Она рассчитывает, что все страны-члены ЕС в сжатые сроки выполнят новые требования. "Надеюсь, что это небольшой сбой, а не признак серьезного затягивания вопроса", - добавила В.Юрова.

По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), ежегодные объемы отмывания денег составляют от 2% до 5% мирового ВВП.