Экономика

13:01 24.07.2017

"Укрэнерго" расторгает договора о присоединении двух ВЭС к сетям

НЭК "Укрэнерго" решило расторгнуть договора с ООО "Тилигульская ВЭС" и ООО "Азовинвестпром" о присоединении к сетям компании из-за продолжительного бездействия по этим проектам, сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Принято решение о расторжении договоров с ООО "Тилигульская ВЭС" и ООО "Азовинвестпром", а также о предупреждении других контрагентов о завершении сроков подачи необходимой документации для корректировки сроков и продления договоров", - указано в сообщении.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что резервирование мощностей без реального строительства объектов возобновляемой энергетики приводит к тому, что новые инвесторы не могут присоединиться к электросетям.

ООО "Тилигульская ВЭС" планировало построить ВЭС мощностью 500 МВт в Николаевской области, "Азовинвестпром" – мощностью 42,5 МВт в Запорожской области.

По данным "Укрэнерго", на сегодня также существует риск невыполнения договоров присоединения со стороны ООО "ЮроКейп Юкрейн І" (проект строительства ВЭС мощностью 500 МВт в Запорожской области), ООО "Энергопарк Яворив" (проект строительства СЭС мощностью 63 МВт во Львовской области).

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