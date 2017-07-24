Глава "Укрэнерго" прошел проверку на полиграфе

Глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук по личной инициативе прошел проверку на детекторе лжи.

"Вопросы, которые мне задавали во время тестирования, были сформированы специалистами-полиграфологами на основании постановлений об обысках и публичных заявлений правоохранительных органов по "Укрэнерго"… Я верю, что результаты моего тестирования на полиграфе показывают объективную картину моей деятельности в "Укрэнерго", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, процесс фиксировался на видео и все материалы и показания датчиков могут быть предоставлены для изучения правоохранительным органам.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура Украины 12 июля провела обыски в помещениях "Укрэнерго" и подконтрольных компании субъектов хозяйственной деятельности в рамках дела о хищении государственных средств в особо крупных размерах. Также был проведен обыск в доме у главы НЭК В.Ковальчука.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.