Днепропетровская область уже готова к зиме на 55%

Сотрудники коммунальных предприятий Днепропетровской области уже на 55% подготовились к новому отопительному сезону.

Как сообщают в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и строительства Днепропетровской областной государственной администрации в понедельник, сейчас коммунальные службы продолжают активно приводить в порядок жилые дома, больницы, школы, детские сады и котельные.

"Чтобы отопительный сезон прошел "как по маслу", готовимся к нему еще летом. Сейчас жилищно-коммунальное хозяйство и соцсфера уже готовы к холодам более чем наполовину", - говорится в сообщении.

К отопительному сезону уже готовы более восьми тысяч жилых домов, более 100 медучреждений и 800 котельных.

"До 1 октября подготовка к отопительному сезону должна полностью завершиться. Тепло в садики, школы, больницы должно поступить вовремя. Это прямая ответственность руководителей районов и городов", - подчеркнули в департаменте.

Всего к началу отопительного сезона в Днепропетровской области должны подготовить 1 тыс 429 котельных, 2,4 тысячи километров тепловых сетей, 15,5 тысячи жилых домов, 221 медучреждение, почти 2 тысячи школ, детских садов, техникумов и вузов.