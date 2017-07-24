Гройсман поддержал идею создания "фонда фондов" для поддержки украинских стартапов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал предложение Украинской Ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA) создать "фонд фондов" для поддержки украинских стартапов на условиях государственно-частного партнерства, сообщается на сайте "Урядового портала".

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за создание большого фонда для поддержки украинских стартапов, который может быть профинансирован за счет государственного бюджета и за счет крупных международных инвесторов", - отмечается в сообщении по итогам встречи премьер-министра с членами наблюдательного совета UVCA.

Согласно ему, участники встречи отметили, что инвесторы заинтересованы вкладывать средства в ряд отраслей Украины, в частности IТ-сферу, кибербезопасность, технологии двойного назначения, военные технологии. Таким образом, создание фонда могло бы способствовать оптимизации процесса поиска и приглашения крупных инвесторов.

"Глава правительства предложил сформировать концепцию работы фонда и совместить его деятельность с работой Совета инноваций, утверждение которого состоится в ближайшее время", - отмечается в сообщении.

В.Гройсман добавил, что обсуждение и одобрение такой концепции позволит правительству быстро обработать возможности участия государства в формирование бюджета фонда.

Участниками встречи стали, в частности, глава набсовета UVCA, основатель и управляющий партнер фонда AVentures Capital Андрей Колодюк, основатель и управляющий партнер фонда Horizon Capital Елена Кошарна, а также исполнительный директор UVCA Ольга Афанасьева.

Как сообщалось, летом 2016 года представители инвестиционного и IT-рынков обратились к президенту Украины Петру Порошенко за поддержкой государством идеи создания "фонда фондов" для инвестирования в существующие и новообразованные венчурные фонды и IT-стартапы.

Ранее, в мае 2016 года с предложением создать в Украине в течение ближайших двух лет до 10 фондов объемом от $30 млн для инвестирования в венчурные проекты, в которых партнерами государства выступили бы иностранные компании, выступил на конференции в Киеве основатель и глава GIZA Ventures Зеев Холцман (Zeev Holzman). По его словам, впоследствии инвесторы могли бы выкупить долю государства, которая составляла бы в таких фондах до 50%, с процентами.

Основатель GIZA Ventures отметил, что такая программа показала очень высокую эффективность в Израиле и была бы полезна для развития внутреннего IT-рынка и расширения его доли на международном IT-рынке.