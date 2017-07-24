ФГИ объявил о начале биржевых аукционов по продаже акций 8 энергокомпаний

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины объявил о начале проведения биржевых аукционов по продаже акций восьми энергоснабжающих компаний (облэнерго) и энергогенерирующих компаний.

"ФГИ 24 июля объявил начало проведения аукционов с повышением цены по продаже пакетов акций восьми энергокомпаний", - сообщила пресс-служба фонда.

Согласно документу, в частности, 15 августа на "Украинской бирже" состоятся торги по продаже 25% акций ПАО "Одессаоблэнерго" (стартовая цена – 631,3 млн грн), 17 августа – торги на "Киевской международной фондовой бирже" – по продаже 25% акций ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" (начальная стоимость – 728,2 млн грн) и на "Киевской международной фондовой бирже" по продаже блокпакета ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" (стартовая цена – 728,2 млн грн).

18 августа состоятся пять аукционов: по продаже блокпакета ПАО "Донецкоблэнерго" (на фондовой бирже "Иннэкс", стартовая цена – 143,8 млн грн), ПАО "Донбассэнерго" (на "Украинской межбанковской валютной бирже", начальная цена – 669,2 млн грн), ПАО "Сумыоблэнерго" (на бирже "Перспектива", стартовая цена – 370,2 млн грн), ПАО "ДТЭК Захидэнерго" (на фондовой бирже ПФТС, начальная стоимость – 347,6 млн грн), ПАО "Киевэнерго" (на площадке фондовой биржи ПФТС, стартовая цена – 759,6 млн грн).