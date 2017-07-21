Рост промпроизводства в Украине в июне-2017 ускорился до 3,8%

Промышленное производство в Украине в июне 2017 года возросло на 3,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, тогда как в мае рост составлял 1,2%, в апреле падение составляло 6,1%,сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июне-2017 к июню-2016 выросло на 3,3%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в июне этого года промышленное производство выросло на 0,1%, а с учетом сезонного фактора – на 0,5%.

Согласно сообщению, в целом за первое полугодие промышленное производство в Украине упало на 0,4% к аналогичному периоду 2016 года. В добывающей промышленности и разработке карьеров зафиксировано снижение на 6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 5,6%, тогда как в перерабатывающей промышленности рост составил 3,6%.