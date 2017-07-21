"Смарт-холдинг" намерен оценить рыночную стоимость своих акций и провести их допэмиссию для увеличения уставного капитала

ЧАО "Смарт-холдинг" (Киев) планирует определить оценщика рыночной стоимости акций компании и увеличить размер уставного капитала общества путем приватного размещения дополнительно выпускаемых простых именных акций номинальной стоимости за счет дополнительных взносов.

Согласно обнародованной в пятницу повестки дня, внеочередное собрание акционеров назначено на 22 августа.

При этом на сайте, адрес которого приводится в объявлении для ознакомления с проектами решений собрания, данные документы отсутствуют. Соответственно, нет информации, кого планируется отобрать в качестве оценщика стоимости акций и на какую сумму планируется увеличить уставный капитал компании.

Как сообщалось, ЧАО "Смарт-холдинг" завершило 2016 год с чистым неконсолидированным убытком в размере 28,505 млн грн, тогда как в 2015 году этот показатель составлял 93,626 млн грн. Его непокрытый убыток к концу прошлого года составил 156,203 млн грн.

За год холдинг нарастил текущие обязательства в 2,9 раза - до 121,682 млн грн, при этом долгосрочные обязательства отсутствуют. Компания увеличила дебиторскую задолженность в 4,5 раза - до 67,247 млн грн.

Активы "Смарт-холдинга" в 2016 году возросли в 3,9 раза - до 72,056 млн грн, в том числе основные средства – на 7,6%, до 2,284 млн грн.

Численность работников за прошлый год сократилась на 9,8% - до 74 чел.

Уставный капитал компании в настоящее время составляет 100,469 млн грн.

Komisiano Investments Ltd. (Кипр), основанная бизнесменом Вадимом Новинским в 2012 году, сконцентрировала 75,0957% акций ЧАО "Смарт-холдинг". Кроме того, компания Lovita Investments Ltd. (Кипр) является владельцем 24,9% акций компании.

Согласно сообщению, обнародованному на сайте Лондонской фондовой биржи в конце 2010 года, собственником Smart Holding Group на тот момент являлась компания Energees Investments бизнесменов В.Новинского и Андрея Клямко.

"Смарт-холдинг" владеет 23,76% горно-металлургической группы "Метинвест", 95% акций судостроительного холдинга Smart Maritime Group, 99,97% акций торгово-финансовой компании ООО "Сантис". "Смарт" также владеет крупными активами в топливно-энергетической отрасли, девелопменте и агросекторе.

Основным бенефициаром "Смарт-холдинга" является бизнесмен Вадим Новинский.