Днепропетровский ТРЗ в I полугодии нарастил доход на 69%

ЧАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" (ДТРЗ), являющееся структурным подразделением ПАО "Укрзализныця", в январе-июне 2017 года получило 15,4 млн грн убытка, что на 24,4% больше аналогичного показателя первого полугодия 2016 года.

Согласно финансовому отчету предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, чистый доход от реализации продукции за этот период возрос на 68,6% - до 127,86 млн грн.

Валовая прибыль ДТРЗ составила 2,89 млн грн (годом ранее – убыток 0,46 млн грн), убыток от операционной деятельности – 15,45 млн грн (12,41 млн грн).

Как сообщалось, в первом квартале 2017 года завод нарастил чистый убыток более чем вдвое к аналогичному периоду 2016 года - до 9,37 млн грн, чистый - на 4%, до 69,63 млн грн.

ДТРЗ занимается ремонтом маневровых тепловозов, ЧМЭ3, ТЭМ-2 и магистральных тепловозов серий 2ТЭ10, 2ТЭ116, а также колесных пар, изготовлением запасных частей к тепловозам 2ТЭ10, ЧМЭ3 и электровозам.

В 2016 году его чистый убыток увеличился в 3,6 раза - до 23,56 млн грн, чистый доход - на 58%, до 310 млн грн.