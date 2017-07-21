Контракты более чем на $40 млн заключены на украинско-белорусском бизнес-форуме

Коммерческие договора на общую сумму более $40 млн заключил бизнес в ходе украинско-белорусского бизнес-форума, состоявшегося в пятницу в рамках официального визита в Украину президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины

Согласно сообщению, в целом в ходе прошедшего в ТПП форума, в котором принимали участие более 300 украинских и 90 белорусских компаний, подписано 16 коммерческих договоров.

В числе подписантов - "Гомсельмаш", дилер авто- и сельхозтехники "Техноторг Дон", ООО "Укравтозапчасть", "Торговый Дом МТЗ "Беларусь-Украина", "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение", ООО "Билтекс", ООО "Восток-БЕЛАЗ-сервис", Новотроицкое карьерный управление, "БелАЗ", АО "АrcelorMittal Кривой Рог", "Могилевлифтмаш", ООО "Карат-Лифткомплект", ООО с иностранными инвестициями "БНХ Украина", фирма "Эридон".

Как отмечают в ТПП, наибольший интерес бизнеса обеих стран вызывают проблематика кредитования и страхования экспортных поставок, перспективы использования электронных торговых площадок, наращивание поставок транспорта, выход на рынки стран СНГ, а также вопросы, связанные с научно-технической кооперацией, агропромышленным комплексом.

Один из главных приоритетов сотрудничества - развитие совместных проектов в машиностроении.

"На сегодня мы имеем хорошие показатели двусторонней торговли, хотя не вышли на рекорд 2012 года. Динамика оптимистичная: за четыре месяца 2017 года украинский экспорт в Беларусь возрос на 40%, чем за этот же период 2016 года. Импорт также вырос. Беларусь находится в Евроазиатском экономическом пространстве, Украина - в ассоциации с ЕС. Обе эти площадки, в силу географических, логистических и политических моментов, удобны, чтобы создавать совместные предприятия, продавать продукцию на эти рынки", - цитирует пресс-служба президента ТПП Украины Геннадия Чижикова.

В сообщении отмечается, что украинские и белорусские предприятия могут сотрудничать и в рамках наращивания экспорта в европейские страны, поскольку по генеральным преференциям, предоставляемым ЕС Украине, до 70% сырья и комплектующих, импортируемых из Украины, может ввозиться из другой страны, и ею может быть Беларусь.

В настоящее время в числе торговых партнеров Украины Беларусь занимает 7-е место среди стран мира после Германии, КНР, Польши, США, Турции и 2-е - среди стран СНГ после РФ.