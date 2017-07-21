Фирмы-"прокладки" с начала года заблокировали госзакупки в ProZorro

Фирмы-прокладки, в частности, "Максмед интернешнл" и "Евроклинсервис", используя несовершенства закона Украины "О публичных закупках" и системы ProZorro, с начала текущего года заблокировали проведение тендеров на сумму 7 млрд грн, в том числе тендеры "Укрзализныци" на 6 млрд грн, отмечается в сообщении Крюковского вагоностроительного завода на его сайте.

Эти данные были обнародованвы на совещании в Кабинете министров под председательством первого вице-премьера Станислава Кубива по проблеме тендерных закупок, на котором присутствовал председатель набсовета КВСЗ Владимир Приходько.

"С одной стороны есть закон "О публичных закупках" и система ProZorro, которой ее создатели гордятся и считают совершенной. С другой - две фирмы, которые даже не являются производителями, за полгода остановили тендеры на сумму более 7 млрд грн", - подчеркивается в сообщении.

На предприятии, в частности, отметили, если в 2016 году "Максмед Интернейшнл" приняла участие в шести тендерах и победила в одном, то уже с начала текущего года количество торгов, где фирма выступила в качестве участника, подателя требований или жалоб, возросло до 156 с ожидаемой стоимостью закупок 4 млрд 565 млн грн. Плюс фирма-"подруга" – "Евроклинсервис" с жалобами на условия тендеров на сумму 2 млрд 939 млн грн.

Подавляющее большинство заблокированных процедур (137) объявлено структурами "Укрзализныци", среди других организаторов тендеров "Укртрансгаз", "Укргаздобыча", "Укрнафта", Киевская горгосадминистрация, "Торецкуголь", шахта "Надежда".

При этом из 156 тендеров завершено только 45. "Максмед интернешнл" победила в девяти, заключив со структурами "Укрзализныци" договоров почти на 18 млн грн.

При этом постоянными жалобами в Антимонопольный комитет Украины заблокированы крупные тендеры на поставку дизель-поездов, полувагонов, белья и других товаров для "Укрзализныци"

Как сообщалось, в начале июля руководители ассоциаций, союзов, федераций, отдельных предприятий и организаций обратились к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой вмешаться в ситуацию, сложившуюся из-за блокирования закупок фирмами-прокладками, и просили привлечь к расследованию дела СБУ и СНБОУ с учетом размаха деятельности этих фирм.

В сообщении КВСЗ отмечается, что на совещании в Кабмине принято решение срочно подготовить проект постановления Кабмина, в котором предусмотреть положения, которые сделают невозможным участие в тендерах фирм-прокладок с целью их заблокировать или взять под свой контроль.

Создана рабочая группа для разработки материалов и представлении предложений о внесении изменений в закон о госзакупках и в систему ProZorro.