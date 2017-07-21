Экономика

15:06 21.07.2017

Украина готова поставлять электроэнергию в Беларусь

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил готовность Украины поставлять электроэнергию в Беларусь.

"Мы договорились о конкретных шагах по сотрудничеству в сфере электроэнергетики, в нефтяной и газовой промышленности. По моему мнению, это очень перспективно. В том числе я подтвердил готовность Украины поставлять электроэнергию в Беларусь", - сказал П.Порошенко во время совместного заявления с президентом Беларуси Александром Лукашенко в пятницу в Киеве.

Глава Украинского государства также рассказал о договоренности рассмотреть расширение поставок энергоресурсов, в частности, нефти.

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