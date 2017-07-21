Экономика

15:00 21.07.2017

Украина и Беларусь намерены достичь взаимного товарооборота в $5 млрд

Целью взаимоотношений Украины и Беларуси является увеличение товарооборота до $5 млрд, заявил президент Петр Порошенко.

"Поставили задачу: в ближайшее время выйти уже на $5 млрд нашего взаимного товарооборота", - сказал он во время совместного заявления с президентом Беларуси Александром Лукашенко в пятницу в Киеве.

По словам П.Порошенко, товарооборот Украины и Беларуси по сравнению с 2016 годом увеличился на 26%.

Для Украины Беларусь является четвертым по объему товарооборота партнером, Украина для Беларуси – вторым, отметил глава государства.

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Интерфакс-Украина
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