Украина и Беларусь намерены достичь взаимного товарооборота в $5 млрд

Целью взаимоотношений Украины и Беларуси является увеличение товарооборота до $5 млрд, заявил президент Петр Порошенко.

"Поставили задачу: в ближайшее время выйти уже на $5 млрд нашего взаимного товарооборота", - сказал он во время совместного заявления с президентом Беларуси Александром Лукашенко в пятницу в Киеве.

По словам П.Порошенко, товарооборот Украины и Беларуси по сравнению с 2016 годом увеличился на 26%.

Для Украины Беларусь является четвертым по объему товарооборота партнером, Украина для Беларуси – вторым, отметил глава государства.