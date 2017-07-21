Министр финансов и посол США в Украине обсудили реформу ГФС

Ход реформы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины обсудил министр финансов Александр Данилюк на встрече с послом США в Украине Мари Йованович, главой представительства ЕС в Украине Хъюгом Мингарелли.

Во встрече в пятницу также участвовали глава технической миссии налогово-бюджетного департамента Международного валютного фонда (МВФ) Питер Баррант, директор по сотрудничеству посольства Канады в Украине Карим Маркос, сообщила пресс-служба Минфина.

Министр финансов отметил необходимость создания независимого наблюдательного совета по реформированию ГФС, который отслеживал бы реализацию реформы и определял приоритеты.

М.Йованович, Х.Мингарелли и К.Маркос выразили готовность всесторонне поддерживать процесс реформирования фискальной службы. По словам П.Барранта, этот процесс может занять несколько лет.

Как сообщалось, Минфин заявил о запуске комплексной реформы ГФС в конце июня 2017 года. В трехуровневой структуре проекта на первом уровне внедрения реформы находится наблюдательный совет, в состав которого входят представители западных правительственных структур, международных организаций и фондов.

На втором уровне – комитет управления, в который входят министр финансов с госсекретарем, глава ГФС с заместителем и менеджер проекта.

На третьем уровне находится группа внедрения реформы в составе представителей Минфина, ГФС, МВФ, команды поддержки реформ при Минфине и ГФС, международные консультанты. Эта группа должна работать над практическим внедрением изменений, в частности, в аудите, сервисной службе, по части соблюдения законодательства и налаживания внутренних процессов ГФС.