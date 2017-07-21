МЭРТ обнародовал перечень подлежащих приватизации госпредприятий, в списке - ГПЗКУ, Ощадбанк, Укрэксимбанк, ПриватБанк

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) обнародовало перечень государственных предприятий, организаций и учреждений, которые в дальнейшем или останутся в собственности государства, или будут сданы в концессию, или приватизированы, или ликвидированы.

Соответствующие документы, которые совокупно представляют стратегическое видение дальнейшего распоряжения государственными предприятиями, находящимися в подчинении органов центральной власти, Кабинет министров утвердил 4 июля.

Согласно опубликованным документам, из 3,444 тыс. госпредприятий общего списка 893 подлежат приватизации в 2017-2020 гг. или могут быть приватизированы в этом периоде после внесения изменений в законодательные акты, а также в акты передачи в коммунальную собственность.

Крупнейшими по объему активов и подлежащими приватизации являются Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ), Ощадбанк, ПриватБанк, Государственный экспортно-импортный банк Украины (Укрэксимбанк), "Центрэнерго", "Аграрный фонд", Укргазбанк и "Турбоатом".

Как отмечает МЭРТ, размер активов, чистая прибыль, другие финансовые показатели не были критерием распределения указанных объектов. При этом указывается, что перечень и распределение по группам будут обновляться.

Кроме того, 359 предприятий из указанного списка предполагается передать в концессию. В их числе - международные аэропорты "Борисполь" и "Львов" им. Даниила Галицкого, лесхозы и ряд других предприятий под контролем Государственного агентства лесных ресурсов, региональные службы автомобильных дорог.

В перечне предприятий, которые предполагается оставить в государственной собственности, - 378 компаний, среди них - НАК "Нафтогаз Украины", "Укрзализныця", "Энергоатом", "Энергорынок", Чернобыльская АЭС, "Укргидроэнерго".

Еще 1,255 тыс. предприятий планируется ликвидировать, 364 расположены на территории проведения АТО, 195 – в Крыму.

Как сообщалось, утвержденная правительством 4 июля 2017 года Концепция стратегического видения управления государственными предприятиями является одним из условий программы сотрудничества Украины с МВФ. Она определяет, какие госпредприятия в долгосрочном периоде останутся в госсобственности, какие будут переданы в концессию, приватизированы или ликвидированы.

По словам первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, государство планирует оставить в своей собственности только 15 особо важных предприятий из 363 объектов, обеспечивающих выполнение государством своих функций. К числу таких относятся "Нафтогаз Украины", "Укрзализныця", КБ "Южное", "Южмаш", "Антонов", "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и др. Их общие активы составляют 1,175 трлн грн, или 69% стоимости всех активов, отмечал М.Нефедов.

Ранее Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) обращалась к президенту Украины, премьер-министру и председателю Верховной Рады с просьбой не допустить передачу в концессию государственных лесных хозяйств.