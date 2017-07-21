Экономика

13:49 21.07.2017

Львов и ЕБРР подписали договор о намерении по подготовке кредита на 20 млн евро для модернизации инфраструктуры ТБО

Львовский городской совет и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали договор о намерении по подготовке кредита на 20 млн евро для модернизации инфраструктуры обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО).

Как сообщил директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер журналистам в пятницу, кроме кредита в 20 млн евро речь также идет о гранте на сумму 11 млн евро.

По его словам, сам договор подпишут не позднее октября текущего года, а первые средства поступят городу в конце года.

"Этот проект очень важен для Львова, потому что поможет городу в решении текущих проблем с отходами, а с другой стороны станет первым шагом в длительном процесс изменения подходов в обращении с ТБО",- сказал Ш.Аджунер

Согласно договору, средства пойдут на усовершенствование системы сбора и сортировки отходов, первоочередных мер по рекультивации Грибовичского полигона и строительства первой очереди мусороперерабатывающего завода во Львове.

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