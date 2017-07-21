ЦБ Китая провел самое масштабное вливание ликвидности с января

Народный банк КНР (НБК, Центробанк страны) в пятницу провел операции обратного РЕПО сроком на семь дней, влив в финансовую систему 40 млрд юаней.

Таким образом, общий объем вливаний ликвидности на этой неделе поднялся до 510 млрд юаней ($75,4 млрд) - максимума с января, сообщает агентство.

В среду ЦБ Китая также пополнял ликвидность рынка через коммерческие банки, пишет The Wall Street Journal.

Стоимость привлечения межбанковского кредитования в Китае выросла на этой неделе из-за сигналов о том, что Пекин намерен продолжить борьбу за снижение закредитованности экономики.

В понедельник-четверг процентная ставка репо overnight поднялась на 21 базисный пункт (б.п.) - до 2,81%, максимума с 22 июня. Ставка репо сроком на семь дней повысилась за это же время на 10 б.п., до 2,85%. В пятницу ставки составили 2,74% и 2,91% соответственно.