Экономика

11:52 21.07.2017

"Укрэнерго" отменило тендер на реконструкцию ПС "Винницкая"

НЭК "Укрэнерго" отменило тендер на техническое переоснащение подстанции (ПС) 750 кВ "Винницкая" ожидаемой стоимостью до 510,562 млн грн (без НДС).

Согласно сообщению компании в системе ProZorro, отмена связана с необходимостью уточнения объемов выполнения работ и закупки оборудования, а также отсутствие необходимости в закупке с существующим техническим заданием.

Как сообщалось, планировалось, что в ходе модернизации будет заменены трехфазные автотрансформатор и трансформатор поперечного регулирования, а также выключатели, разрядники, кабели и др. По данным НЭК, автотрансформатор введен в эксплуатацию параллельно с ПС еще в 1975 году и требует замены на новый.

Предполагалось, что работы по модернизации ПС должны быть выполнены до 30 сентября 2018 года.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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