"Укрэнерго" отменило тендер на реконструкцию ПС "Винницкая"

НЭК "Укрэнерго" отменило тендер на техническое переоснащение подстанции (ПС) 750 кВ "Винницкая" ожидаемой стоимостью до 510,562 млн грн (без НДС).

Согласно сообщению компании в системе ProZorro, отмена связана с необходимостью уточнения объемов выполнения работ и закупки оборудования, а также отсутствие необходимости в закупке с существующим техническим заданием.

Как сообщалось, планировалось, что в ходе модернизации будет заменены трехфазные автотрансформатор и трансформатор поперечного регулирования, а также выключатели, разрядники, кабели и др. По данным НЭК, автотрансформатор введен в эксплуатацию параллельно с ПС еще в 1975 году и требует замены на новый.

Предполагалось, что работы по модернизации ПС должны быть выполнены до 30 сентября 2018 года.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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