Экономика

10:52 21.07.2017

Украинские и белорусские компании могут кооперироваться для экспорта товаров в третьи страны

Заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская считает, что украинские и белорусские компании могут кооперироваться для совместного производства товаров и их экспорта в третьи страны.

"Все время мы говорим о том, что Украина и Беларусь - это страны-соседи, которые должны торговать: экспорт-импорт, но я хотела бы отметить, что есть еще одна очень важная вещь - это кооперация для экспорта на рынки третьих стран", - сказала она в ходе украинско-белорусского экономического форума в Киеве в пятницу.

Н.Микольская напомнила, что Украина имеет соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом, странами Европейской ассоциации свободной торговли, а с 1 августа вступает в силу соглашение с Канадой.

"Это те возможности, которые могут использовать белорусские компании для того, чтобы совместно с их украинскими партнерами производить на территории Украины товары для экспорта на рынки этих стран", - сказала замминистра.

Торгпред Украины отметила, что Беларусь также имеет возможности свободной торговли, которые не доступны Украине, соответственно украинские компании также имеют возможность рассмотреть кооперацию с белорусскими компаниями для экспорта в эти страны.

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