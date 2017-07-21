Toshiba и INCJ выручат $2,4 млрд от IPO швейцарской Landis+Gyr

Японский концерн Toshiba Corp. и Innovation Corporation Network of Japan (ICNJ) привлекут 269,4 млрд иен ($2,4 млрд) в результате IPO производителя интеллектуальных счетчиков Landis+Gyr в Цюрихе, говорится в сообщении Toshiba.

Оба японских конгломерата полностью продадут доли участия, составляющие 60% для Toshiba и 40% для ICNJ. Toshiba выручит 161,7 млрд иен, прибыль от IPO в размере 40 млрд иен будет отражена в отчетности за текущий фингод, отмечается в документе.

Между тем в пресс-релизе Landis+Gyr сообщается, что общий объем размещения составит 29,5 млн акций по цене 78 швейцарских франков ($82) за акцию.

Акции Landis+Gyr будут торговаться на площадке SIX Swiss Exchange под тикером LAND.

"Книга заявок была переподписана несколько раз по цене предложения благодаря сильному спросу со стороны как швейцарских, так и международных институциональных инвесторов, а также семейных офисов и других частных инвесторов", - говорится в пресс-релизе Landis+Gyr.

Toshiba нуждается в значительных средствах после того, как в конце марта ее "дочка" в США Westinghouse Electric Co., работающая в сфере атомной энергетики, объявила о банкротстве. Объем задолженности Westinghouse на конец 2016 года составлял $9,8 млрд.