OFAC оштрафовала Exxon на $2 млн за подписание документов с главой "Роснефти" Сечиным

OFAC (Office of Foreign Assets Control, структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций) оштрафовала нефтяную компанию ExxonMobil на $2 млн за нарушение санкционного режима.

Как говорится в сообщении американского Минфина, в период с 14 по 23 мая 2014 г. компания подписала восемь документов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, находящимся в "черном списке" OFAC.

ExxonMobil не сообщила о нарушении санкционного режима добровольно, отмечает OFAC.

Американские секторальные санкции, введенные в 2014 году, запрещают передачу России передовых технологий, в том числе связанных с бурением на шельфе.

Согласно сайту "Роснефти", в указанный период И.Сечин и президент ExxonMobil Development Нил Даффин продлили срок действия соглашения по реализации проекта "Дальневосточный СПГ". Кроме того, И.Сечин и президент ExxonMobil Russia Глен Уоллер подписали соглашение об оказании консорциумом "Сахалин-1" комплекса услуг по бурению, добыче, подготовке, транспортировке, хранению и погрузке углеводородов, добытых на Северной оконечности месторождения Чайво, с использованием инфраструктуры консорциума "Сахалин-1" в соответствии с лицензионными обстоятельствами и совместной технической схемой разработки.

"Роснефть" и ExxonMobil в 2011 году подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в России, США и третьих странах. Соглашение предусматривает геологоразведку и освоение трех лицензионных участков "Роснефти" в Карском море (Восточно-Приновоземельские 1, 2 и 3) и Туапсинского лицензионного участка в Черном море. Доля участия "Роснефти" в проектах по освоению участков в Карском море и в Черном море - 66,7%, ExxonMobil - 33,3%.

В 2014 году на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-1 "Роснефть" совместно с Exxon пробурила скважину Университетская-1, подтвердившую наличие залежей углеводородов. По результатам бурения скважины Университетская-1 открыто нефтегазовое месторождение Победа с запасами нефти по категории С1+С2 - 130 млн тонн и газа около 500 млрд куб. метров.

Из-за американских санкций Exxon была вынуждена свернуть деятельность в России, за исключением проекта "Сахалин-1", при этом американской компании разрешили осенью 2014 года завершить бурение в Арктике.