"Укравтодор" в 2018г намерен полностью погасить старые долги перед подрядчиками

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") намерено в 2018 году полностью погасить долги предыдущих лет перед подрядчиками за выполненные работы, сообщил глава агентства Славомир Новак.

"В этом году мы предусмотрели 723 млн на погашение старых долгов, которые тянутся еще с 2010 года. Думаю, что не больше 300-400 млн останется на следующий год, и это означает, что в следующем году мы полностью закроем долги предыдущих лет", - констатировал он.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины начало в июне 2017 года выплачивать задолженность подрядчикам, осуществившим дорожные работы в 2010-2014 гг., но не получившим средства по разным причинам.

"Хочу обратиться к подрядчикам: платить "процент", чтобы передать "наверх" не понадобится. Предоставляйте документы в казначейство и ждите оплату. Если агенты финансового воздействия на местах будут намекать на какие-то комиссионные, обращайтесь в "Укравтодор" - будем разбираться и возбуждать дела. Коррупции терпеть не буду", - говорил тогда С.Новак.

Ранее он назвал "нонсенсом" наличие долгов на сумму более 1 млрд грн перед подрядчиками за ранее выполненные работы.

"Для меня было большим "сюрпризом", что до сих пор не уплачены долги за работы, которые были еще в 2012 году. Более 1 млрд грн долгов перед подрядчиками, много судов - это большая проблема", - говорил он в конце 2016 года.