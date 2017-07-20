Президент Украины подписал закон об энергоэффективности зданий

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об энергетической эффективности зданий".

"Это отдельный закон об энергетической эффективности зданий. Вводится механизм конкретной ответственности, персонификации и стимулирования мероприятий по повышению энергоэффективности зданий", – сказал глава государства в ходе посвященных подписанию закона мероприятий в Киеве в четверг.

Как сообщалось, Верховная Рада 22 июня приняла во втором чтении и в целом закон "Об энергетической эффективности зданий".

Документом предусматривается, что Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ (Минрегион) должно разработать минимальные требования к энергоэффективности зданий, которые дифференциируются в зависимости от назначения, высотности зданий и вида строительных работ (новое строительство, капитальный ремонт, реконструкция).

Согласно закону, класс энергоэффективности здания, которое принимается в эксплуатацию, должен быть не ниже действующих на момент начала строительных работ минимальных требований.

В соответствии с законом, сертификация энергоэффективности зданий является обязательной: для объектов со средним (СС2) и значительным (СС3) классом последствий; для зданий государственной собственности общей отапливаемой площадью более 250 кв. м; для зданий общей отапливаемой площадью более 250 кв. м, в которых размещены органы местного самоуправления; для зданий, в которых проводится термомодернизация с привлечением средств государственной поддержки, направленная на достижение класса энергоэффективности не ниже установленных минимальных требований.

Сертификация энергоэффективности здания проводится по заказу и за счет заказчика.

В то же время положения закона относительно минимальных требований и сертификации энергоэффективности не распространяются на здания промышленного и сельскохозяйственного назначения, объекты энергетики, транспорта, связи и обороны, складские помещения, индивидуальные жилые дома, садовые, дачные дома (кроме случаев получения господдержки на их термомодернизацию), здания религиозных организаций, объекты культурного наследия, отдельно размещенные строение отапливаемой площадью меньше 50 кв. м.

Как отмечается в законе, энергетический сертификат объекта является частью проектной документации на строительство.

Кроме того, закон регламентирует права, обязательства и профессиональную аттестацию энергоаудиторов и специалистов по обследованию инженерных систем, а аткже устанавливает порядок деятельности и полномочия саморегулируемых организаций в сфере энергоэффективности.