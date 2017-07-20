Экономика

15:07 20.07.2017

Долги перед ТКЭ за субсидии будут погашены после вступления в силу изменений в госбюджет-2017

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что долги перед теплокоммунэнерго (ТКЭ) за жилищные субсидии будут погашены после вступления в силу изменений в государственный бюджет на 2017 год.

Вице-премьер в ходе селекторного совещания в четверг в Киеве отметил, что изменениями в госбюджет предусмотрено более 14 млрд грн, которые пойдут на погашение долгов за субсидии.

"В двухнедельный срок после того, как изменения в госбюджет вступят в силу, Министерство финансов Украины должно начать и как можно быстрее завершить соответствующие расчеты с предприятиями", - сказал П.Розенко.

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Интерфакс-Украина
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