Строительство дороги Львов-Краковец должно стать первой в Украине дорожной концессией

Планируемое строительство автомобильной дороги Львов - Краковец должно стать первой в Украине концессионной дорогой, считает глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак.

"У нас есть два предложения по строительству автострад на условиях концессии. Первое, очень важное для экономики страны, - часть международного коридора Gо Highway – автомобильная дорога Краковец - Львов. Она может стать первой концессионной автострадой в Украине. Но для реализации проекта еще нужно изменить законодательство о концессии", - заявил он журналистам в четверг.

Второе предложение, по словам руководителя "Укравтодора", - строительство новой автострады Киев - Белая Церковь. Существующая дорога исчерпала свою пропускную способность и не может обеспечить постоянно увеличивающийся трафик в этом направлении. Новая дорога позволит эту проблему решить.

"Важным условием для реализации концессии по строительству автомобильных дорог является интенсивность движения не менее 18 тыс. автомобилей в сутки платного трафика. Только тогда возникнет возможность привлечь банковские ресурсы для финансирования такого проекта", - отметил глава "Укравтодора".

По его словам,, агентство провело значительную работу над ошибками предыдущих попыток реализовать концессионные дороги в Украине.

"Я уверен: в этот раз у нас все получится", - заключил С.Новак.

Как сообщалось, "Строительство и эксплуатация автомобильной дороги Львов - Краковец протяженностью 84,4 км" является пилотным концессионным проектом в Украине. Строительство в стране дорог в рамках государственно-частного партнерства (концессии) предусматривает возврат инвестиций концессионеру за счет сбора платы за проезд, а также платы за доступ и эксплуатацию объектов дорожного сервиса, придорожной инфраструктуры, размещения рекламы, логистических центров, современных линий связи вдоль дороги.

Ориентировочный срок строительства указанной дороги составит четыре-пять лет. Финансирование будет на 100% привлекать частный инвестор. Срок концессии – до 49 лет. Срок эксплуатации - 45 лет. Концессионер будет отвечать за строительство, содержание, ремонт дороги. Категория планируемой дороги в четыре полосы - 1-А. Ориентировочная скорость движения – 120 км/ч.

В мае 2015 года "Укравтодор" объявил концессионный конкурс на строительство дороги Львов - Краковец. Однако в сентябре того же года конкурсная межведомственная комиссия отклонила заявки обоих претендентов - украинского консорциума "Концессионные транспортные магистрали" и французской Bouygues.

"При рассмотрении заявок комиссия выявила, что ни одна из компаний не в состоянии обеспечить финансирование работ по строительству объекта концессии ни за счет собственных, ни за счет привлеченных средств, как это предусмотрено условиями концессионного конкурса", - отмечал "Укравтодор".