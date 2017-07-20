Экономика

14:25 20.07.2017

Около 2 млн человек внесены в списки на получение компенсации сэкономленной субсидии

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что около 2 млн человек внесены в списки на получение компенсации сэкономленной жилищной субсидии.

"Общее количество получателей субсидии включенных в списки на право получения соответствующей компенсации от государства, составляет около 2 млн человек", - сказал вице-премьер в ходе селекторного совещания в четверг в Киеве.

При этом он отметил, что всего 761 тыс. заявлений от домохозяйств было подано на получение субсидии.

"По состоянию на 15 июля из 1тыс. 580 предприятий, предоставляющих услуги по электро- и газоснабжению, 1тыс. 550 предоставили органам социальной защиты населения соответствующие списки", - сказал П.Розенко.

При этом он отметил, что в г.Киеве, Черкасской, Черновицкой и Одесской областях не все предприятия подали информацию.

По словам вице-премьера, Министерству финансов поручено безотлагательно начать финансирование программы выплаты компенсации за субсидии.

Как сообщалось, в качестве компенсации за неиспользованную сумму субсидии семьям может быть выплачено до 700 грн.

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