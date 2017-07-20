В 2017 году в Украине сложился идеальный уровень цен для обеспечения стабильного развития угольной отрасли, - эксперт

Цены на энергетический уголь, добываемый в Украине, впервые за последнее десятилетие приблизились к цене импортного угля, считает глава департамента анализа цен и рынков компании ДТЭК Светлана Иванчук, сообщает Энергореформа.

«В 2017 г. мы дошли до сближения цены реализации угля на государственных шахтах с ценой импортного угля», - заявила она на международной конференции «Тенденции и перспективы добычи, использования угля в Украине и мире».

По мнению С. Иванчук, рыночная конъюнктура, которая сложилась в настоящее время, идеальна для обеспечения стабильного развития угольной отрасли Украины.

Как ранее сообщалось, угледобывающие предприятия Украины в январе-июне 2017 года добыли 18 млн 435,8 тыс. тонн. рядового угля, что меньше на 2,9% (на 556,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Причем добыча коксующегося угля в январе-июне 2017 года снизилась на 24,7% (на 1 млн 112,2 тыс. тонн) – до 3 млн 387,1 тыс. тонн, тогда как энергетического возросла на 3,8% (на 555,4 тыс. тонн) – до 15 млн 48,7 тыс. тонн.

На тепловые электростанции ТЭС приходится основная доля (93%) потребления энергетического угля, добываемого в Украине, причем она в последние годы растет.