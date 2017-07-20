Порошенко ратует за верификацию субсидий

Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым проведение верификации субсидий.

"Сделать верификацию субсидий… предусмотренных для тех, кто является наименее защищенным и кто не имеет средств платить честную цену. Но если ты сдаешь квартиру за $2 тыс. – оплати честную цену", - сказал он в ходе мероприятий, посвященных подписанию закона Украины "О Фонде энергоэффективности" в Киеве в четверг.

По его словам, Фонд энергоэффективности должен обеспечить прозрачность использования выделенных из бюджета средств на субсидии для населения.

Президент также уточнил, что на покрытие субсидий государственным бюджетом предусмотрено 61 млрд грн.