Порошенко подписал закон "О Фонде энергоэффективности"

Президент Украины Петр Порошенко в четверг в Киеве подписал закон "О Фонде энергоэффективности", направленный на поддержку внедрения энергоэффективности в многоэтажном жилищном секторе страны, а также позволит привлечь для его работы EUR100 млн от Европейского Союза.

"Необходимость создания Фонда была понятна десятки лет назад, но важно, что сейчас, когда мы его создаем, он одобрен всеми нашими международными партнерами, международными финансовыми организациями. Я уверен, что результаты нашей практической деятельности мы будем иметь уже в ближайшие время", - сказал П.Порошенко в ходе посвященных подписанию закона Украины "О Фонде энергоэффективности" мероприятий в четверг в Киеве.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 8 июня приняла закон "О Фонде энергоэффективности".

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко подчеркнул, что данный закон даст возможность украинским домохозяйствам, при реализации мер по термомодернизации, экономить до 50% потребления энергоресурсов.

По его словам, работа Фонда поможет сократить потери газа в системе теплоснабжения и жилом секторе страны, которые ежегодно составляют 2,4 млрд куб. м и 9 млрд куб. м соответственно, создать до 75 тыс. новых рабочих мест, а также за пять-восемь лет запустить рынок услуг в сфере энергоэффективности объемом около EUR30 млрд, главным участником которого станет малый и средний бизнес.

Саму же работу Фонда планируется направить на взаимодействие с собственниками частных и многоквартирных жилых домов с целью повышения класса энергоэффективности таких зданий и компенсации затрат на выполнение соответствующих работ.

Планируется, что размер компенсации домохозяйствам будет зависеть от того, как изменится класс энергоэффективности жилого дома в результате реализации проекта.

Максимальный размер компенсации для организации совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) будет составлять 50% потраченных средств в случае, если энергоэффективность здания в результате проекта повысится до класса "А" по международным стандартам.

Предполагается, что бесплатные центры технической помощи в сфере энергоэффективности будут созданы в каждой области Украины при поддержке Европейского Союза.

По словам Г.Зубко, контролироваться Фонд будет независимым наблюдательным советом, включающим представителей Международной финансовой корпорации (IFC), которая будет технически поддерживать работу Фонда, других международных партнеров и украинского правительства. В то же время технический офис Фонда будет заниматься разработкой типовых проектов энергомодернизации домов и финансовых инструментов для их реализации.

22 июня вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович сообщил, что Европейский Союз выделит Украине EUR100 млн для Фонда энергоэффективности, как только украинский парламент завершит формирование законодательного поля для работы Фонда. М.Шефчович выразил надежду, что законы, которые осталось принять, будут проголосованы Верховной Радой уже в ближайшие дни.

"Мы очень близки к завершению всех необходимых законодательных шагов, это очень важно … Если Украина достигнет уровня энергоэффективности, который есть у Польши, то будет экономить больше энергии, чем в год потребляет Испания", - резюмировал он.