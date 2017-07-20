Экономика

13:24 20.07.2017

Германия направит до EUR100 млн в Фонд энергоэффективности

Германия выделит до EUR100 млн в Фонд энергоэффективности, анонсировал президент Украины Петр Порошенко.

"Уже сейчас по механизму фонда энергопотребления и энергосбережения наши партнеры из Германии выделяют до EUR100 млн – это 3 млрд грн. Аудит будет проводить Международная финансовая корпорация, которая войдет в состав наблюдательного совета Фонда вместе с признанными авторитетами для обеспечения эффективного использования каждой копейки бюджетных средств", - сказал П.Порошенко в четверг в Киеве в ходе мероприятий, посвященных подписанию закона "О Фонде энергоэффективности".

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