Германия направит до EUR100 млн в Фонд энергоэффективности

Германия выделит до EUR100 млн в Фонд энергоэффективности, анонсировал президент Украины Петр Порошенко.

"Уже сейчас по механизму фонда энергопотребления и энергосбережения наши партнеры из Германии выделяют до EUR100 млн – это 3 млрд грн. Аудит будет проводить Международная финансовая корпорация, которая войдет в состав наблюдательного совета Фонда вместе с признанными авторитетами для обеспечения эффективного использования каждой копейки бюджетных средств", - сказал П.Порошенко в четверг в Киеве в ходе мероприятий, посвященных подписанию закона "О Фонде энергоэффективности".