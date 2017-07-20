ПриватБанк станет партнером Минфина в создании единой системы верификации бюджетных выплат

Национализированный ПриватБанк (Киев) примет участие в создании единой системы верификации бюджетных выплат, сообщается в пресс-релизе финучреждения.

Согласно сообщению, в четверг Министерство финансов Украины и ПриватБанк подписали меморандум о сотрудничестве, который позволит использовать наработки и технологии банка в IT-отрасли для создания в стране единой системы верификации бюджетных выплат.

Как сообщается, в ходе подписания меморандума министр финансов Александр Данилюк сказал, что в настоящее время бюджет ежегодно теряет миллиарды гривень из-за отсутствия системы мониторинга использования средств для выплат льгот, социальных пособий, субвенций на предоставление льгот и субсидий, что обусловлено несогласованностью существующих баз данных различных государственных органов.

"Наша главная цель – повысить эффективность системы верификации бюджетных выплат, что значительно сэкономит бюджетные средства. Поэтому сотрудничество с ПриватБанком в этом направлении для всей страны является важным и необходимым", – цитирует пресс-служба ПриватБанка А.Данилюка.

Согласно сообщению, при разработке Минфином единой системы верификации бюджетных выплат будут использоваться не только уже готовые наработки ПриватБанка, но и привлекаться квалифицированные специалисты банка для создания новых разработок.