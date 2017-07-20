Кабмин намерен заложить в проект госбюджета-2018 не менее 1 млрд грн на поддержку фермеров

Кабинет министров намерен заложить в проект госбюджета-2018 не менее 1 млрд грн на поддержку фермеров, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман..

"Мы выйдем в сентябре с новым проектом бюджета на 2018 год. Правительство будет предлагать парламенту заложить не менее 1 млрд грн на целевую поддержку именно в программы восстановления фермерства, развития фермерства", - сказал премьер в ходе форума "Децентрализация - основа формирования новой системы управления и местного развития" в Тернопольской области в четверг.

По его словам, такая программа позволит поддержать малое и среднее фермерство.

В.Гройсман подчеркнул, что проект программы поддержки фермеров разрабатывается при их непосредственном участии.