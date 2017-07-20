Экономика

12:15 20.07.2017

Кабмин намерен заложить в проект госбюджета-2018 не менее 1 млрд грн на поддержку фермеров

Кабинет министров намерен заложить в проект госбюджета-2018 не менее 1 млрд грн на поддержку фермеров, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман..

"Мы выйдем в сентябре с новым проектом бюджета на 2018 год. Правительство будет предлагать парламенту заложить не менее 1 млрд грн на целевую поддержку именно в программы восстановления фермерства, развития фермерства", - сказал премьер в ходе форума "Децентрализация - основа формирования новой системы управления и местного развития" в Тернопольской области в четверг.

По его словам, такая программа позволит поддержать малое и среднее фермерство.

В.Гройсман подчеркнул, что проект программы поддержки фермеров разрабатывается при их непосредственном участии.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Полиция Киева разыскивает преступника, средь бела дня ограбившего финучреждение

Украина не импортирует газ из РФ уже 600 дней

Кабмин предлагает проиндексировать акцизы на алкоголь и сигареты

НБУ упростил условия покупки валюты для ряда операций

Интеграция ОЭС Украины с ENTSO-E может снизить цены на э/э в стране на 20-30%

ПОСЛЕДНЕЕ

Black Iron отмечает потенциал улучшения ТЭО разработки Шимановского месторождения после девальвации гривни

"Укроборонпром": попытки "заблокировать" работу НПК "Искра" не повлияли на выполнение ГОЗ и экспортных заказов

ПриватБанк станет партнером Минфина в создании единой системы верификации бюджетных выплат

"Укравтодор" начал реализацию проекта замедления трафика дорожного движения

АМПУ в текущем году начнет ряд проектов по дноуглублению

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Электрофурнитура (розетки, выключатели) на price.ua
РЕКЛАМА